10. KunstKlang-Saison beginnt mit Antonìn Dvořáks „Stabat Mater“ und Christiane Karg

Jubiläum: Vor 10 Jahren initiierte die aus Feuchtwangen stammende renommierte Sopranistin Christiane Karg die Konzertreihe KunstKlang – ein Herzensanliegen.

Im Juli 2014 hat das erste Konzert stattgefunden. Seither ist die Reihe über Feuchtwangen und die Region hinaus erfolgreich. Zahlreiche hochkarätige Künstlerinnen und Künstler wie Thomas Quasthoff, Helmut Deutsch und die Klarinettistin Sabine Meyer haben schon in der Kreuzgangstadt gastiert. Die Konzerte, so unterschiedlich sie sind, verbindet eines: höchstes Niveau und musikalische Meisterschaft.

Foto: Gisela Schenker Christiane Karg

Die 10. Saison unter künstlerischer Leitung von Christiane Karg beginnt am Samstag, den 21. Oktober, um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Ulrich und Afra in Feuchtwangen mit Antonín Dvořáks „Stabat Mater“: Mit Trauer und Verlust umzugehen, das ist für Antonín Dvořák und seine junge Familie Realität als er das das Werk komponiert. Im Angesicht der eigenen Erfahrungen und in der Besinnung auf das Leid der Mutter Gottes vertont der studierte Kirchenmusiker das aus dem Mittelalter stammende lateinische Gebet. Für Dvořák ist es eine persönliche Aufarbeitung. In der Rückbesinnung auf Giovanni Pierluigi Palestrina entsteht ein schlichtes, fast bescheidenes Werk mit Klavierbegleitung. Bei der Fassung von 1876 für Soli, Chor und Klavier, die in Feuchtwangen zur Aufführung gebracht werden wird, handelt es sich um ein selbstständiges und abgeschlossenes Werk. Viel bekannter ist die Orchesterfassung, die Antonín Dvořák einige Jahre später anfertigt, als seine Tochter Ružena und sein dreijähriger Sohn Otakar sterben. Ein beeindruckendes Werk voller Emotionen. Zu hören sind Christiane Karg, Sopran, Maroš Klátik, Klavier und die Internationale Chorakademie Rolf Beck unter der Leitung von Rolf Beck.

Weitere KunstKlang-Konzerte finden am 14. Februar und am 7. April 2024 statt. Zum Saisonabschluss gibt es am 11. August 2024 wieder ein großes Open-Air-Konzert in der einmaligen Atmosphäre des Kreuzgangs.

Karten für alle Konzerte sind im Kulturbüro Feuchtwangen erhältlich. Informationen und Karten zu den Konzerten gibt es zudem auf www.kunstklang-feuchtwangen.de