Hollywood-Komponist Hans Zimmer live in Stuttgart

Nachdem seine jüngste Tournee unvergessliche, triumphale Erfolge in den größten Konzert-Arenen vor ausverkauften Kulissen feierte, freut sich Hans Zimmer auf die Fortsetzung dieser Live-Show. Im April kehrt der weltberühmte Filmkomponist mit seiner herausragenden Live-Band und seinem Orchester in Stuttgart ein. Neben einer bahnbrechenden Sound- und Lichtshow präsentiert seine Band, Hans Zimmer selbst und das Odessa Opera Orchestra & Friends die Welterfolge des Hollywood-Komponisten. Zu den neu arrangierten Konzertsuiten gehört neben »Gladiator«, »Pirates Of The Caribbean«, »The Dark Knight«, »Interstellar«, The Lion King« und »The Last Samurai« auch »Dune«. »Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam diese Musik live spielen können, die so viele Menschen zu einem wirklich unvergesslichen Erlebnis zusammenbringt,« erklärt der Komponist. alh

Hans Zimmer Live, Sa. 29. April, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.musiccircus.de