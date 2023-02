Irische Nacht in Geislingen

Es heißt wieder: »Slainté« in der Geislinger Innenstadt. In der Altstadtkneipe »Die Spitze« findet die 7. Irische Nacht statt. Bei Irish Stew und traditionellen irischen Getränken, wie Cider und frischem Guiness vom Fass, dürfen sich Besucher wie in einem Pub in Irland fühlen. Musikalisch wird die Irische Nacht von John McElroy und Dario alias »The Cheerful Busker« gestaltet. John McElroy ist ein waschechter Ire aus Belfast und als Solo-Musiker, Singer & Songwriter tätig. Er ist schon zum zweiten Mal Gast in Geislingen und nimmt mit irischen Folksongs, Oldies, aber auch eigenen Songs das Publikum mit auf die grüne Insel. Der Exil-Ire Dario hat Erfahrung mit Auftritten in kleinen irischen Pubs und verzaubert mit Charme und seiner Gitarre seine Zuhörer. Mit einer Mischung aus bekannten Coversongs, Evergreens und klassischen Pub Songs sorgt »The Cherful Buster« für gute Stimmung.

Irische Nacht, Samstag, 25. März, 19 Uhr, »Die Spitze«, Geislingen,

www. spitze-geislingen.de