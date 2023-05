Italienische Nacht im Stuttgarter Schloss

Italien und Musik – eine untrennbare Verbindung! Nicht nur die berühmtesten Opernkomponisten stammen aus diesem Land, auch viele andere Opern sind in italienischer Sprache geschrieben. Und eben deren Wirkung ist ein Phänomen: Der Oper gelingt es, mit phantastischer Musik und einer dramatischen und nicht selten verzwickten Geschichte, die Gemüter und Gefühle des Publikums in Wallung zu bringen. Ob Verdis »La Traviata«, Puccinis »Tosca« oder Mozarts »Cosí fan tutte« – die Meisterwerke sprühen nur so vor Leidenschaft! Starke Charaktere singen von Liebe, Verrat, Trauer und Sehnsucht. Die musikalische Leitung des Abends hat Stellario Fagone von der Bayerischen Staatsoper inne, der mit viel italienischem Charme durch das Programm führt. Hochkarätige Künstler und ein mitreißendes Programm: Das Publikum darf sich auf eine unvergessliche Klassiknacht freuen.

La Notte Italiana, So. 24. Juni, 19 Uhr, Neues Schloss, Stuttgart, www.kulturgipfel.de