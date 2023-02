Jazz ohne Limit: Groove, Swing, Folklore in Nürtingen

Die Nürtinger Jazztage, die im Zweijahresrhythmus stattfinden, sind nicht nur ein fester Bestandteil im Nürtinger Kulturleben, sondern haben sich auch zu einer festen Größe für Jazzfans entwickelt. 2023 lädt das Nürtinger Kulturamt in Kooperation mit freien Kultureinrichtungen bereits zur 20. Auflage der Nürtinger Jazztage ein! Zehn Konzertveranstaltungen bieten eine reizvolle Vielfalt an Jazz-Stilen und Besetzungen, die auch den Seitenblick hin zu anderen musikalischen Genres nicht scheuen. Mit dem Saxophonisten Jakob Manz ist gar der jüngste Jazz-Preisträger des Landes Baden-Württemberg in Nürtingen zu Gast. Ebenso hoch dekoriert und bereits seit einiger Zeit in der Jazz-Szene etabliert dürfen sich Jazzfans auf die Sängerin und Pianistin Olivia Trummer mit ihrem Trio freuen. alh

Nürtinger Jazztage 2023, bis Sa. 18. März,

VVK: Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15,

72622 Nürtingen, Fon: 07022-9464 150, nuertingen.de/jazztage