Jazz-Pianist und -Pionier Sands im Bix

Mit gerade einmal 30 Jahren hat Christian Sands bereits eine bemerkenswerte Karriere hinter sich: Mit vier Jahren kam er zum Klavier, mit fünf schrieb er erste Kompositionen, mit zwölf folgte das erste Album. Er lernte bei Jazz-Botschafter Billy Taylor, spielte mit Bassist Christian McBride und hat inzwischen acht Alben aufgenommen. Er tourte und nahm viele Jahre lang mit Christian McBrides »Inside Straight and Trio« auf und arbeitete mit Künstlern wie Gregory Porter, Geri Allen, Esperanza Spaulding und vielen anderen zusammen. Er spielte am Internationalen Jazztag in Kuba und auf weltbekannten Jazzfestivals wie North Sea, Monterey, Newport, Montreux und anderen. Sands bringt einen frischen Blick auf die gesamte Sprache des Jazz. Der Pianist überzeugt mit feiner Fingerfertigkeit.

Christian Sands, Do. 29. Februar, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, bix-stuttgart.de