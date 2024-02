Streicher treffen auf Blechbläser

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Der Klang, die Form, das Material, die Spielart und Spieler, auf den ersten Blick könnten sie zwischen Streich- (Violoncello) und Blechblasinstrumenten (Waldhorn und Posaune) kaum unterschiedlicher sein. So sagt man den Bläsern ein frivoles, feierlauniges Gemüt nach, wo hingegen die Streicher als eher vorbildlich und gewissenhaft gelten. Ist das so? Und vor allem, wie geht das musikalisch zusammen? Spielerisch widmet sich das Solina Cello Ensemble an diesem Abend den schönsten Tänzen der Klassik, und Songs aus der Pop und Rock Geschichte, dem irischen Riverdance, der bayerischen Polka, Schostakowitsch Walzer Nr. 2 oder dem Schwanensee-Ballett. Das Publikum darf sich auf einen mitreißenden Abend voller Schwung und Lebensfreude gefasst machen, der ins Ohr geht und noch lange Zeit im Kopf bleiben wird.

Solina Cello Ensemble, Fr. 23. Februar, 20 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uhingen.de