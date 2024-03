Jubiläum auf Schloss Kapfenburg

Bereits vor 25 Jahren wurde die Stiftung Schloss Kapfenburg gegründet und in diesem besonderen Jahr wird das Schloss Kapfenburg Festival zu einer großen Jubiläumsfeier. Zur Eröffnung am 19. Juli spielt die Junge Philharmonie Ostwürttemberg mit dem Klavierduo imPuls »da!SEIN- fünfundzwanzig«. Moderne Arrangements Bachs, Werke von Eric Satie und Philipp Glass gehen mit einer Lichtshow eine Symbiose ein und lassen das Schloss lebendig werden. Eine besondere Mitmachaktion wird als bleibendes Symbol für die Verbindung von Schloss, Stiftung und Mensch entstehen: Aus Audio-Einsendungen hunderter Menschen der Region wird von Sebastian Bartmann eine Klanginstallation von Bachs Präludium C-Dur entstehen. Hierzu werden Aufnahmen wie das Stück auf dem Klavier oder einem anderen Instrument oder sogar gesummt wird gesammelt (Einsendeschluss 17. Mai). Nach dem Konzert wird der Feuerwerksweltmeister Joachim Berner ein Jubiläumsfeuerwerk zünden. Am 20. Juli wird die Sängerin Kerstin Ott die Open Air Bühne betreten und für emotionale und ausgelassene Momente sorgen. Die Berliner Singer-Songwriterin wurde durch ihren Hit »Die immer lacht« bekannt. Am 21. und 22. Juli gibt »Silbermond« gleich zwei Open-Air-Konzerte auf Schloss Kapfenburg. Die Band aus Bautzen gehört mit Dutzenden von Gold- und Platinauszeichnungen zu den erfolgreichsten Bands Deutschland. Jeder kennt ihr Songs wie »Das Beste« oder »Symphonie« und live legen sie eine hochemotionale Bühnenshow hin. Am 24. Juli wird »Querbeat« mit Brass-Instrumenten, klarer politischer Haltung, rauem Gesang und Live-Energy für Stimmung sorgen. Das 13-köpfige kreative Kollektiv schaffte es mit ihrem aktuellen Album »Radikal Positiv« an die Spitze der Charts. Am 27. Juli findet zum Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten das Schlossfest mit der Bürgerwehr Lauchheim, der Stadtkapelle Lauchheim und den Bands WildOne und Let’s Fetz statt.

Expand Fotos: NONAstudios

Schloss Kapfenburg, 19. Juli bis 27. Juli, Lauchheim

Fr. 19. Juli da!SEIN- fünfundzwanzig

Sa. 20. Juli Kerstin Ott

So./Mo. 21./22. Juli Silbermond

Mi. 24. Juli Querbeat

Sa. 27. Juli Das Schlossfest mit WildOne und Let’s Fetz

www.schloss-kapfenburg.de