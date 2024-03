Musik im Park am Schloss Schwetzingen

Schon seit 2007 ist »Musik im Park« eine feste Institution im Konzertsommer, die es schafft große Musiker auf die Bühne zu bringen. Auch in diesem Jahr wird vom 1. bis 10. August Musik auf höchstem Niveau geboten. Eröffnet wird die Open Air Bühne von Mika, der seit 2007 erfolgreich mit seiner kuriose Verschmelzung von edler, komplexer Popmusik mit spitzfindigem Humor erfolgreich ist. Es folgt die Kult-Band »Pur«, die seit über 40 Jahren begeistert. Am 6. August betritt die lebende Legende Tom Jones die Schwetzinger Bühne. Am 7. August darf man sich auf eine italienische Sommernacht mit Giovanni Zarrella freuen, der in den letzten Jahren zum absoluten Superstar avanciert ist. Am 8. August ist ungestümer Rock der einflussreichsten Indie-Rockband der Welt angesagt: Die Pixies kommen nach Schwetzingen. Am 10. August darf man sich auf britischen alternative Rock mit der weltbekannten Band Placebo freuen.

Do. 1. bis Sa. 10. August. Schlossgarten Schwetzingen, www.provinztour.de