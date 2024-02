Kammerchor und Klassische Philharmonie Stuttgart in Ellwangen

Der Kammerchor Stuttgart gilt als eines der besten Ensembles seiner Art. Vor 50 Jahren im Januar 1968 gegründet, hat Frieder Bernius den Chor zu einer von Publikum und Presse gefeierten Ausnahmeerscheinung geformt. Das Repertoire des Chores reicht vom 17. bis zum 21. Jahrhundert. Seine weltweite Reputation dokumentieren seit 1988 regelmäßige Nordamerika- und Asientourneen sowie eine Südamerika-Tournee. Im August 2018 war der Kammerchor zu acht Konzerten nach China und Taiwan eingeladen. Am 23. Februar gibt er zusammen mit den Bläsern der Klassischen Philharmonie Stuttgart ein Konzert in der Evangelischen Stadtkirche in Ellwangen. Zu Anton Bruckners 200. Geburtstag wird dessen Messe in e-Moll gespielt, zusätzlich zu Bertolt Brechts und Hanns Eislers »Gegen den Krieg«. Leitung: Frieder

Fr. 23. Februar, 19.30 Uhr, Evangelische Stadtkirche, Ellwangen

www.ellwangen.de