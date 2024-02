Londoner Vokalkünste in Göppingen

Das Londoner Vokalquintett Apollo5 präsentiert in seinem Konzert »Where All Roses Go« Vokalmusik von Francisco Guerrero, William Byrd, Franz Schubert, Robert Schumann, Claude Debussy, Gerald Finzi, Marta Keen und vielen mehr. Das A-Capella Ensemble ist eines der kleinsten, aber eindrucksvollsten Vokalgruppen Großbritanniens und wird für seinen reichen und dynamischen Klang gelobt. Neben Auftritten in renommierten britischen Konzerthäusern wie der Royal Albert Hall, der Wembley Arena oder dem St. Martin-in-the-Fields hat die Gruppe auch ausgedehnte Tourneen in Belgien, Deutschland, Frankreich, den USA und Asien absolviert. Ihr Repoitoire reicht von Jazz und Pop zu klassischer Musik und Kirchenmusik. Der Kulturkreis lässt das Konzert in der Oberhofenkirche stattfinden, um den passenden akustischen Rahmen für die Sänger zu bieten.

Apollo 5 Do. 22. Februar, 20 Uhr, Oberhofenkirche Göppingen,

www.goeppingen.de