Katie Freudenschuss in Urbach

Die Zeit läuft. Und alle laufen mit. Manchmal voraus, meist hinterher. Und irgendwo mittendrin ist Entertainerin Katie Freudenschuss. Was bleibt aber übrig, wenn alle nicht mehr sind? Katie Freudenschuss beschäftigt sich in ihrem neuen Programm mit den wichtigen Fragen des Seins. Die preisgekrönte Entertainerin weiß genau wie sie mit einer Mischung aus Kabarett, eigenen Songs, Stand-up und grandiosen Improvisationen, verzaubern kann. Eine Frau, ein Flügel, eine große Sanduhr. Das ist alles was sie für ihre einzigartige Show braucht.

Katie Freudenschuss, Sa. 6. Mai, Auerbachhalle, Urbach, 20 Uhr

www.urbach.de