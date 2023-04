Kaya Yanar: Fluch der Familie in Aalen

Die eigene Familie kann man sich nicht aussuchen, für manche ist es ein Segen, für andere ein Fluch. Kultkomiker Kaya Yanar selbst hatte eine »spezielle Familie«: ein strenger Vater, eine ängstliche Mutter und ein hochintelligenter, aber komplizierter Bruder. Dann auch noch der Migrationshintergrund. Ihm blieben damals nur zwei Optionen: Entweder Komiker oder Klapse. In der Klapse wollten sie ihn nicht, und Kaya entdeckte die Formel: Comedy ist gleich Schmerz plus Zeit. Jetzt, im besten Alter angekommen, reflektiert er nicht nur über seine Kindheit und Familie, sondern auch über sich und seine zukünftige Familie. Wird er ein guter Vater sein? Wird er seine Traumata rechtzeitig therapiert haben? Wird er Fluch oder Segen der Familie werden? Die Antworten darauf kennt er nicht, er weiß jedoch, dass es in jedem Fall ein lustiger Abend wird.

Kaya Yanar: Fluch der Familie, Mo. 19.Juni, 20 Uhr, Stadthalle Aalen

event-aalen.de