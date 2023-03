Vom 19.-21. Mai verwandelt sich der Heilbronner Kiliansplatz in eine Open Air Konzertbühne für Klassik. Im Schatten der Kilianskirche dürfen sich die Zuhörer über freien Eintritt freuen und sich an den Klängen von klassischer Musik erfreuen. Das Festival wird von der Heilbronner Kreisparkasse und der Heilbronner Bürger Stiftung gefördert und findet seit 2015 statt. Das Württembergische Kammerorchester tritt ebenso auf wie das Heilbronner Sinfonieorchester und die Orchester der Städtischen Musikschule. Das Orchester für Weltmusik von Zaza Miminoshvili, das Sinfonische Orchester Klangattacke und der Philharmonische Chor haben ebenfalls Auftritte geplant. Die Konzerte finden am Freitag von 18-21 Uhr, am Samstag von 15-21 Uhr und am Sonntag von 13-20 Uhr statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich, Interessierte können also auch ganz spontan vorbeischauen.

Klassik Open Air Heilbronn, Fr. 19.- So. 21. Mai, Kiliansplatz Heilbronn