8. blacksheep Festival im Schlosspark Bonfeld

17 Bands spielen von -Donnerstag, 22. Juni, bis Samstag, 24. Juni, an drei Tagen auf drei Bühnen. Das blacksheep Festival versteht sich als -Familienfestival, bei dem ganz unterschiedliche Generationen zusammen Livemusik -genießen.

Line-up completed: Die blacksheep Kulturinitiative präsentiert die X Ambassadors am Samstag, 24. Juni, beim 8. Blacksheep Festival – Live im Bonfelder Schlosspark. Eine Rockband, die 2015 mit VHS von Außenseitern der Brooklyn-Indie-Szene zu Billboard-Stars wurde. Es folgten ausgiebige Touren – und mit Unsteady und Renegades zwei Welthits. Mit den X Ambassadors ist das Line-up für das 8. Blacksheep-Festival – Live im Bonfelder Schlosspark komplett.

Topacts sind Bosse, Tom Gregory, Suzi Quatro und The Hooters. Julian Pfoertner, Zweitplatzierter bei The Voice of Germany 2022, eröffnet das Festival am Donnerstag, 22. Juni, um 18.30 Uhr. Bands wir Steiner & Madlaina, BenJRose, bölter., Baskery, Philine Sonny oder eben die X Ambassadors geben dem dreitägigen Line-up eine junge Note. Mit Fiddler’s Green, Ten Years After oder The Great Crusades stehen reifere Musiker auf der Bühne, die den jüngeren Kolleginnen und Kollegen mit ihren rasanten Shows in nichts nachstehen. Überhaupt alt und jung: Das blacksheep Festival ist ein generationenübergreifendes Event, bei dem Väter mit ihren Söhnen und Töchter mit ihren Müttern Live-Musik feiern und gemeinsam abrocken. Im eigenen Kids- und Juniorclub werden Kinder ab sechs Jahren betreut. Das internationale Line-up folgt dem Motto »Talents meet Legends«. Ein Rahmenprogramm, eine Marketstreet und zahlreiche gastronomische Stände runden das Programm ab.

Welche Nachwuchsband den Festivalsamstag eröffnet, das entscheidet sich beim 8. Blacksheep Bandcontest um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis, der am Samstag, 22. April, im freien Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn ausgetragen wird. Vier Bands treten dort gegeneinander an. Dem Sieger winkt ein Auftritt beim blacksheep Festival, Freitickets sowie eine Gage von 1000 Euro.

8. blacksheep Festival

Do. 22. bis Sa. 24. Juni

Schlosspark Bonfeld

www.blacksheep-kultur.de