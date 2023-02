Konzert mit Hattler am 25. März in Ellwangen

Konzert mit Hattler

Hellmut Hattler ist nicht nur in Deutschland bekannt, sondern auch in der internationalen Szene als musician’s musician eine feste Größe. Kaum ein deutscher Musiker hat sich so konsequent als Instrumentalist und Songwriter durch eine so unverwechselbare musikalische Sprache hervorgetan, sich darüber hinaus ständig weiterentwickelt, ohne dabei den roten Faden seiner musikalischen Wiedererkennbarkeit zu verlieren, wie Echo-Preisträger und Ausnahmebassist Hellmut Hattler. Neben seiner Arbeit mit der deutschen Kultband Kraan fokussiert er seine ganze Erfahrung und Leidenschaft auf sein aktuelles Projekt »Hattler«. Live wird das Repertoire der international erfolgreichen Hattler-Alben von einer Band umgesetzt, die den Spagat »spielend« schafft, Elektronik, handgemachte instrumentale Virtuosität und eine großartige Stimme zu einer organischen Einheit zu verbinden. wol

Konzert mit Hattler, Sa. 25. März, 21 Uhr

Ballroom, Ellwangen, www.ellwangen.de