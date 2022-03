Kreuzgangspiele 2022: Programm mit Musik und Liebe

Die Sommer-Festspielzeit der Kreuzgangspiele vom 5. Mai bis zum 14. August bietet wieder jede Menge Theater auf den Bühnen im romanischen Kreuzgang und im Nixel-Garten an der historischen Stadtmauer.

Insgesamt acht Produktionen, eine Trilogie, dazu Kreuzgangspiele extra-Termine und eine Inszenierung im neuen Kino. Die Kreuzgangspiele zeigen ein umfangreiches Programm mit viel Musik, mit Klassikern, mit einem großen Angebot für Kinder und Familien und ganz neuen Perspektiven und Projekten.

Im Kreuzgang stehen zwei große Abendproduktionen auf dem Spielplan: Zum einen das Singspiel »Im weißen Rössl« mit Helmut Mooshammer, Kirsten Schneider und Franz Josef Strohmeier, ein betörendes Fest des Lebens mit viel Musik und bekannten Liedern. Zum anderen wird Friedrich Schillers »Kabale und Liebe« mit Buket Tasdelen, Alexander Ourth und Heike Clauss zu erleben sein: Ein unglaubliches Stück Weltliteratur um eine große Liebe zweier junger Menschen.

Familien und Kinder dürfen sich im Sommer 2022 auf drei Stücke freuen: Im Kreuzgang begeistert Meike Pintaske als »Pippi Langstrumpf« von Astrid Lindgren Groß und Klein. Im Nixel-Garten präsentieren die Kreuzgangspiele für die Kleinsten ab 3 Jahren »Das Spiel vom dicken, fetten Pfannekuchen« und »Frederick« nach dem berühmten Kinderbuch von Leo Lionni.

Darüber hinaus ist im Nixel-Garten das »Antigone-Projekt« nach dem griechischen Tragödienklassiker für Jugendliche ab 12 Jahren zu sehen, und eine Theaterperformance widmet sich unter dem Titel »Bachmann« der berühmten gleichnamigen Autorin, die sich in ihrem Schaffen intensiv mit dem Faschismus auseinandergesetzt hat. In »Zersetzung – eine performative Textcollage« geht es um das Werk des bekannten amerikanischen Horrorliteraten H. P. Lovecraft – das Stück wird in den neu eröffneten Regina Lichtspielen gezeigt. Zudem stehen in der Reihe Kreuzgangspiele extra wieder die inzwischen Kult gewordene Mitternachtsrevue – 2022 unter dem Titel »Eldorado« – und ein Konzert mit Georg Ringsgwandl auf dem Programm.

Alle Stücke, Informationen und Karten gibt es auf www.kreuzgangspiele.de und unter Kartentelefon 09852 90444