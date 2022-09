Kreuzgangspiele Feuchtwangen: Herbst-Winter-Programm

Die Kreuzgangspiele 2022 sind vorbei, die Stücke für die nächste Saison werden vorbereitet – bis dahin hilft die Reihe »Kreuzgangspiele extra« über den Winter. Am 29. Oktober geht es mit dem Programm »Jage die Ängste fort« los.

Teil des Konzeptes der Reihe Kreuzgangspiele extra ist es, Kreuzgangschauspieler*innen, die im Sommer auf der Bühne standen, im Herbst und im Winter mit eigenen Programmen in die Kreuzgangstadt zurückzuholen. Den Anfang macht am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle Kasten, Helmut Mooshammer, der gemeinsam mit der Pianistin Senka Brankovic auf der Bühne stehen wird. Ihr Programm trägt den Titel »Jage die Ängste fort« und begleitet das jüdische Kulturleben des 19. und 20. Jahrhunderts in Österreich und Deutschland in seinen Höhen und Tiefen. Es präsentiert seine Blütezeit und beklagt die dunkelsten Tage der menschlichen und künstlerischen Erniedrigung, um dann das Überleben, den Mut zur Kunst und Kreativität und den Lebenswillen zu zelebrieren. Der Schauspieler Helmut Mooshammer liest unter anderem Texte von Viktor Frankl, Mascha Kaléko, Joseph Roth und Stefan Zweig und wird von Senka Brankovic am Flügel begleitet.

Im November sind die Kreuzgangspiele wieder in den Regina Lichtspielen zu Gast: Der äußerst musikalische Abend am 15. November beginnt um 20 Uhr und widmet sich unter dem Titel »Peng Peng Parker« einer der schillerndsten Persönlichkeiten der amerikanischen Literaturgeschichte: Dorothy Parker, Dichterin, Geliebte, Werbetexterin und Oscar-Nominee. Aus der Fülle von Parkers Spott-, Humor und Liebesgedichten für Kollegen, Hunde und Männer haben die vielfach preisgekrönte Autorin Nora Gomringer, der Jazz-Pianist Philip Frischkorn und der Jazz-Schlagzeuger Philipp Scholz erstaunliche Songs geschaffen, rhythmisch, witzig und eigen.

Am 3. Februar 2023 haben die Kreuzgangspiele extra einen Literatur-Klassiker im Programm und

betreten zugleich völliges Neuland: Ab 20 Uhr ist ein Hörspielkonzert von E. T. A. Hoffmanns »Die Elixiere des Teufels« zu erleben. Eine fesselnde, große Story von atemberaubender Spannung und Dichte und zugleich eine der eindringlichsten und berührendsten Geschichten des Genres. Hoffmanns Roman erzählt von dem jungen und besonders begabten Mönch Medardus, der im Bamberger Kapuzinerkloster von einer rätselhaften Flasche hört, die dort gehütet wird. Der geheimnisvolle Inhalt wurde der Legende nach vom Teufel selbst gebraut, doch wer glaubt schon an solche Geschichten ...

Den Abschluss der kleinen Herbst-Winter-Reihe – bevor im April die Proben für die Sommer-Saison 2023 beginnen – bildet der Theatermonolog mit Franz Josef Strohmeier, der am 4. März 2023, um 20 Uhr, mit Patrick Süskinds »Der Kontrabass« in der Stadthalle Kasten gastiert. Der Protagonist des Stückes erzählt vom Alltag mit dem größten, unhandlichsten und »un-solistischsten« Solo-Instrument, von seinen Nöten und seinen Träumen, von seinem Minderwertigkeitsgefühl und – von seiner heimlichen Liebe zur Sopranistin Sarah.

