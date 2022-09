3B statt 3G! Zum Abschluss des Hohenloher Kultursommers gibt es einen Ritt durch die Musikgeschichte. Das Echo Klassik-prämierte Ensemble Spark führt drei Ikonen der westlichen Musik zusammen:

Johann Sebastian Bach als Urvater der klassischen Kunstmusik, Luciano Berio als einen der prägendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und die Beatles als Titanen der Popmusik. So verschieden diese Klangwelten zunächst erscheinen mögen, so eint sie der Geist des Visionären, ein Ausdruck subtiler Sinnlichkeit und das Flair beständiger Neugier. Und genau darin liegt der Reiz für die Musiker von Spark, die es genießen, sich immer wieder neu zu erfinden und zu hinterfragen. Hoch virtuos bewegen sie sich zwischen Bach‘schem Kontrapunkt, bekannten Beatles-Hits und Berios Avantgardefarben und spannen so einen großen musikalischen Schirm rund um den Hohenloher Kultursommer.

Spark – Die klassische Band, So. 2. Oktober, 17 Uhr, Kloster Schöntal, www.hohenloher-kultursommer.de