Kriminalkömödie Fisch zu Viert

Fisch zu Viert

In der Kriminalkomödie »Fisch zu Viert« erzählen die Autoren Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer die Geschichte der drei wohlhabenden Schwestern Charlotte, Cäcilie und Clementine. Die Brauerei-Erbinnen pflegen jeweils heimlich eine Liebschaft zu ihrem Diener Rudolf, dem sie alle versprochen haben ihn in ihrem Testament zu bedenken. Verstrickt in eine Vierecks-Beziehung gefüllt mit nicht eingehaltenen Versprechungen und Enttäuschungen nimmt das Unheil seinen Lauf, dasschließlich zu Mordphantasien und Intrigen bei allen Beteiligten führt. Es beginnt ein urkomischer Wettlauf gegen die Zeit darum, wer schlussendlich Opfer und wer Mörder wird.

Fisch zu Viert

Mi. 8.Februar, 20 Uhr

Ballei Kultursaal Neckarsulm.