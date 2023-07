Kultur am Fluss: Urlaubsfeeling im Neckarbogen Heilbronn

Sommer, Sonne, Wasser und dazu Kultur – gibt es eine angenehmere Kombination? Die Veranstaltungsreihe »Kultur am Fluss« präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn auf der Fährlebühne im Neckarbogen verspricht an lauen Sommerabenden echten Rundum-Genuss. Den Anfang des humorvollen Kulturgenusses am Neckar macht am Mittwoch, 2. August der Comedian Amjad. In den darauffolgenden Wochen dürfen sich Besucher immer Mittwochs auf Humoristen wie Thomas C. Breuer, »HomeLändZack« mit Klaus Birk und Andreas Müller sowie auf Kathi Wolf freuen. Donnerstags wird es musikalisch auf der Fährlebühne. House, Loungemusik und bekannte regionale Bands wie die Werner Acker G-Band featuring Linda Kyei erwarten die Besucher auf der schwimmenden Bühne. Mit dabei sind darüber hinaus DJ Simoné feat. Michelle Labonte, Summer Sands und Blue Hour.

Mi. 2. bis Do. 24. August, 19 Uhr, Fährlebühne im Neckarbogen, ­Heilbronn, www.heilbronn.de/comedy-am-fluss