Pipi Langstrumpf in Ludwigsburg

Der Vater von Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf ist hauptberuflich Kapitän und Inselkönig. Während er auf See, hat es sich die Tochter in ihrer lustig bunten Villa bequem gemacht. Hier lebt sie mit ihrem Affen Herrn Nilsson und mit ihrem Pferd Kleiner Onkel. Pippi besitzt einen Koffer voll Gold, sprudelt vor Einfällen und hält sich nur an eine Regel: Vorschriften gelten für sie nicht. Für die Bewohner des kleinen Spießer-Städtchens wird jede Begegnung mit Pippi zu einem Abenteuer. Doch als ihr Papa urplötzlich mit seinem Schiff aufkreuzt und sie nach Taka Tuka mitnehmen möchte, steht Pipi vor einer großen Entscheidung.

bis Fr. 11. August, 15 Uhr, Cluss Garten Ludwigsburg, alle Infos und Termine:

www.theatersommer.net