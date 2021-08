Kulturamt Plochingen präsentiert das Programm für die neue Theaterspielzeit

Im Herbst beginnt die neue Theatersaison 2021 / 2022 in der Plochinger Stadthalle. Das Kulturamt setzt auf wieder auf einen bunten Mix aus unterhaltsamer Komödie, Musiktheater und klassischem Schauspiel. Fünf Stücke stehen auf dem Programm, für die ab sofort der Abonnementverkauf startet.

Auch wenn die Pandemie noch immer das kulturelle Leben bestimmt, geht das Plochinger Kulturamt optimistisch in die neue Saison und sorgt mit an die jeweilige Situation angepassten Hygienekonzepten für einen sicheren Ablauf der Vorstellungen. Wie im vergangenen Jahr werden wieder Doppelvorstellungen – die erste um 17 Uhr und die zweite um 20 Uhr – angeboten.

Die Spielzeit beginnt am 05. November 2021 mit dem Schauspiel „Der zerbrochne Krug“ von Heinrich Kleist in einer Inszenierung der Theaterkompagnie Stuttgart. Dorfrichter Adam erwacht mit schweren Verletzungen am Kopf. Just an diesem Tag soll ein zerbrochener Krug verhandelt werden und der Herr Gerichtsrat hat sich angekündigt, er wolle dem Verfahren beiwohnen. Ob die seltsamen Verletzungen des Dorfrichters mit dem gerade zu verhandelnden Fall zusammenhängen? Je länger das Verfahren dauert, umso mehr kommt ein schwerer Verdacht auf… Justizirrtümer, Korruption, Vetternwirtschaft und sogar die MeToo-Debatte spielen eine Rolle – der Klassiker ist aktuell wie eh und je.

Beim inszenierten Konzert „Irgendwie Irgendwo Irgendwann“ des Landestheaters Tübingen steht am 01. Dezember 2021 die Musik der 1980er Jahre im Mittelpunkt. Im alten Kanzleramt in Bonn greifen die ehemals mächtigen Männer und Frauen im verstaubten Regierungs-Casino zu den Instrumenten. Lieferten sie sich im Bundestag noch giftige Wortgefechte, müssen sie sich nun zusammenraufen, um mit den optimistischen Songs der Neuen Deutschen Welle die Erinnerung an die Bonner Republik zu retten. Als schrägste NDW-Revival-Band aller Zeiten lassen die alten Bonner Politiker den Geist der 1980er Jahre wiederaufleben und schwelgen in Erinnerungen an die Zeit, in der sie noch Einfluss hatten.

Am 24. Januar 2022 kommt das Schauspiel „Mr. President First“ auf die Stadthallenbühne. In den Hauptrollen spielen Joanna Semmelrogge und Claude-Oliver Rudolph. Ein Milliardär gründet eine neue Partei und macht einen einflussreichen Fernsehstar zu ihrem Präsidentschaftskandidaten. Geschickt nutzt man die moderne Vielfalt der Medienkanäle und die Umfragewerte schnellen rasch in die Höhe – bis dieser beginnt, seine vorgegebene Rolle zu verlassen. Ein Spiel um Medien, Fake News, Macht und Einfluss – Parallelen beabsichtigt.

Am 23. Februar 2022 folgt die Komödie „Der Brandner Kaspar kehrt zurück“. Im himmlischen Paradies über Süddeutschland hockt der Brandner nunmehr seit sieben Jahren und es ist auf Dauer doch recht langweilig. Auf der Erde dagegen muss dringend ein Verbrechen verhindert werden. Gut, dass der Brandner im Knochenkarle einen Freund hat, der ihm hilft. Und gut auch, dass die hohe Dreieinigkeit beim Jüngsten Gericht eine salomonische Lösung findet. Das irdische Leben scheint selbst in schwierigsten Situationen gestaltbar, vorausgesetzt man hat die nötige Bauernschläue - wie der Brandner Kaspar. Die Inszenierung des Theaters Lindenhof ist die Fortsetzung des alten bayrischen Volkstheaterstücks vom Brandner Kaspar, und natürlich – wie von den Lindenhöflern gewohnt – im Schwäbischen angesiedelt, Dialekt inklusive.

Mit dem Schauspiel „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ geht am 24. März 2022 die Theatersaison zu Ende. Mitten zur Zeit des dritten Reiches formiert sich die studentische Widerstandsgruppe „Die Weiße Rose“ die zum Aufstand gegen die Nazi-Diktatur aufruft. Der innere Kreis um die beiden Geschwister Hans und Sophie Scholl druckt dafür Flugblätter, die per Post verschickt werden. Als plötzlich aufgrund des fortschreitenden Krieges keine Briefumschläge zu bekommen sind, kommen die Geschwister auf eine mutige aber gefährliche Idee… Das Stück ist eine Reminiszenz an die Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

Die Abonnementpreise betragen je nach Kategorie zwischen 72,- und 84,- Euro, ermäßigte Abonnements 55,- Euro. Anmeldungen für ein Theaterabonnement nimmt das Kulturamt der Stadt Plochingen entgegen: Telefon 07153 / 7005-252 oder per Mail kultur@plochingen.de. Hier kann man sich auch Karten für die einzelnen Vorstellungen in der Stadthalle reservieren lassen. Spielstätte: Stadthalle Plochingen, Hermannstraße 25, 73207 Plochingen.

Weitere Infos unter: www.plochingen.de/Theater