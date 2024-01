Kulturhöhepunkte in Backnang

Nach vielen ausverkauften Veranstaltungen in den vergangenen Wochen bietet auch die zweite Hälfte der Spielzeit im Backnanger Bürgerhaus ein attraktives Programm für alle Altersstufen und Geschmäcker.

Los geht es am 1. Februar mit einem ganz besonderen Theatererlebnis - dem Stück »Solitudes« des spanischen Kulunka Teatro, das ein herzerfrischendes Maskentheater ohne Worte aufführt. Ein Höhepunkt im Klassikprogramm ist die szenische Aufführung der Oper »La Traviata« in einer berührenden kammermusikalischen Fassung am 3. März.

Am 8. März paart sich auf raffinierte Weise Ballett mit Hip-Hop im energiegeladenen Tanzstück »Ballet Bar« der Compagnie Pyramid aus Frankreich. Und Jazz-Afficionados sollten sich den 19. April in den Kalender schreiben, wenn an einem Abend »Wiesmann 4« und das »Simon Oslender Trio« auftreten. Auch Kinder kommen bei den populären FlauschOhren-Konzerten, die am 6. Februar und 23. April stattfinden, voll auf ihre Kosten. Während die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer im Februar mit einem Schäfer eine musikalische Wanderung über den Balkan machen, geht es im April nach Mexiko. Darüber hinaus bietet das Stück »Farbenspiele«, das am 7. März zu sehen ist, eine sinnliche Erfahrung von Farben und Tönen.

Für Literaturbegeisterte gibt es Abende mit Bea von Malchus am 25. Februar, die aus ihrem Buch »Säwentitu« liest, in dem sie viele Geschichten aus ihrer Pubertät in den 1970er Jahren erzählt sowie Marit Beyer und Olivia Trummer, die am 5. Mai Rainer Maria Rilke und Erik Satie durch Paris spazieren lassen. Am 15. Juni endet die Saison mit dem schon legendären classic-ope(r)n-air, bei dem das Orchester diesmal durch MoZuluArt bereichert wird, die in außergewöhnlicher Weise Klassik und afrikanische Musik mischen.

Die Programm-Highlights

Do. 1. Februar, 20 Uhr Solitudes

Di. 6. Februar, 15 Uhr FlauschOhren-Konzert

So. 25. Februar, 18 Uhr Säwentitu

So. 3 .März, 18 Uhr La Traviata

Do. 7 .März, 9 & 10.30 Uhr Farbenspiele

Fr. 8. März, 20 Uhr Ballet Bar

Fr. 19. April, 20 Uhr Wiesmann 4 und Simon Oslender Trio

Di. 23. April, 15 Uhr FlauschOhren-Konzert

So. 5. Mai, 18 Uhr Paris

Sa. 15. Juni, 20.30 Uhr classic-ope(r)n-air

Backnanger Bürgerhaus

Bahnhofstraße 7, Backnang, alle Infos und Tickets unter:

backnanger-buergerhaus.de