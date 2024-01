VfB-Legende Hitzlsperger bei Schoog im Dialog

»Mutproben«, so heißt das autobiografische Buch von Ex-Nationalspieler, Fußballfunktionär und Fernseh-Fußballkommentator Thomas Hitzlsperger, das er am 11. März innerhalb der Reihe »Schoog im Dialog« im Carré der Kreissparkasse Tübingen vorstellen wird.

Natürlich steht der Name Hitzlsperger vor allem für seine fußballerischen Erfolge: die deutsche Meisterschaft des VfB Stuttgart in der Bundesliga-Saison 2006/2007, der dritte Platz mit der deutschen Nationalelf beim »WM-Sommermärchen« 2006 oder die Vize-Europameisterschaft der deutschen Nationalmannschaft 2008. Früh hatte er als junger Spieler seine Meriten in Großbritannien bei verschiedenen Vereinen erspielt, weswegen man den Linksfüßer aufgrund seiner Schusskraft auch »Hitz The Hammer« nannte.

2013 beendete er seine sportliche Karriere und kommentierte fortan für die ARD, wurde Fußballfunktionär beim VfB Stuttgart und ist auch heute bei Sky Sport mit seiner Expertise zu sehen. Der Titel »Mutproben« beschreibt in vielen Facetten sein –seit jeher – mutiges Auftreten und öffentliches Einstehen gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit. Er war auch der erste prominente Profi-Fußballer, der sich 2014 als homosexuell outete und bis heute dafür kämpft, dass Diversität im Sport und in der Gesellschaft Normalität wird. Im Gespräch mit Bernadette Schoog gibt der prominente Sportler tiefe Einblicke in sein Leben und in seine vielfältigen Engagements.

Schoog im Dialog mit Thomas Hitzlsperger

Montag, 11. März, 20 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen,

www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen