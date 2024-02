32. Live-Nacht Heilbronn 

Rappelvolle Lokale, herausragende Bands und Musiker und grandiose Stimmung: Was könnte es zum Frühlingsstart Passenderes geben als die nächste Live-Nacht Heilbronn? Mit Feierlaune, Frühlingsstimmung und der Crème-de-la-Crème der Live-Musik setzt das Kult-Event seine nunmehr 16-jährige Erfolgsgeschichte fort.

Attraktive Lokale und die hohe Qualität der Bands sind das Markenzeichen der Live-Nacht. Hier wird ein großes Musikspektakel geboten, denn von Rock, Pop, Rockabilly, Latin, Schlager, Soul und Funk bis zu brasilianischem Samba – Heilbronn ist international und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Spielzeiten der Bands sind von 21 bis 1 Uhr, in der Abschluss-Location geht es bis 2 Uhr. Mit dem Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen, die allesamt fußläufig erreichbar sind. So kann man in seiner persönlichen „Kneipenwanderung“ die gesamte musikalische Bandbreite genießen oder einfach dort verweilen, wo es einem am besten gefällt, wenn man sein Lieblingslokal oder seine Lieblingsband gefunden hat.

Das Programm steht und ein Highlight jagt das andere, denn es ist die Creme de la Creme der regionalen Live-Musik am Start. Neben den „Klassikern“ mit Live-Nacht-Erfahrung kommen auch neue Bands und Lokale hinzu. Erst vor wenigen Tagen eröffnet, schon ist das brasilianische Lokal RomaRio am Start. Erstmals ist auch das Lokal Campus Garden bei der Live-Nacht mit dabei.

„Wir freuen uns, dass die Live-Nacht mit dem Campus Garden den Schritt auf den Campus gemacht hat und diesen mit der Innenstadt verknüpft“, sagt Steffen

Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, welche die Live-Nacht auch in diesem Jahr wieder als Kooperationspartner unterstützt.

Crazy Zoo

Das Programm

Neben den „Klassikern“ mit Live-Nacht-Erfahrung kommen wieder neue Bands und Lokale hinzu. Erst vor wenigen Tagen eröffnet, ist das brasilianische Lokal RomaRio am Start. Dort begeistert die brasilianische Sängerin Anna Gleicy mit ihrem Genre-Mix aus Samba, Baião und brasilianischem Folk-Rock begeistern. Erstmals ist auch das Lokal Campus Garden am Start und verbindet die City mit dem Hochschul Campus. Hier entfacht die Partyband Dragon Fire mit Chart-Hits und Klassikern der letzten Jahrzehnte das Feuer beim Publikum. Im Blackbones Steakhouse präsentiert die fünfköpfige Band Little Miss Martin um Sängerin Miriam Martin die besten Soul, Funk und Rocktitel. Nur wenige Meter weiter, im Hans im Glück Burgergrill, steht Live-Nacht-Urgestein und „The Voice of Germany“-Finalist John Noville auf der Bühne. Reggae, Latin oder Soul – der Sänger aus Barbados begeistert mit seinem karibischen Charme und dem einzigartigen Timbre in seiner Stimme. In der Hausbrauerei des Parkhotels sorgt Perfect Heat mit Krachern von AC/DC über David Bowie bis Sunrise Avenue für eine mitreißende Performance. Direkt gegenüber, im Heilbronner Brauhaus, stehen Britcovers, Post Punk und eine Prise Irish Folk mit The Pulz auf dem Programm. Wer lieber zu Rock, Pop und Schlager tendiert, ist in der schnuckeligen Erntbar an der richtigen Adresse, wo Maurice gefühlvoll und mitreißend internationale Musik zum Besten gibt. Live-Nacht-Experten werden im Irish Pub nichts anderes erwarten als eine schlagerfreie Zone mit Headbanging und Classic Rock. Wie immer sorgt Heilbronns Classic-Rock-Band 7 More Days genau dafür. Pure unplugged Live-Power bietet Marcus Remmlinger im Täglich, wo er mit seiner Akustikgitarre und einem Repertoire von über 400 Titeln sein Publikum begeistert. Last but not least: Die Partyband Crazy Zoo lässt im Joe Peña’s die Funken sprühen und garantiert Partystimmung bis tief in die Nacht. Mit ihrer Nonstop-Party-Show bringen sie erneut die Abschlussparty zum Kochen.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet: Auf der Homepage unter www.-live-nacht.de kann man für 12 Euro Tickets bestellen. Studenten, Schüler und Auszubildende bekommen ihre Tickets für ermäßigte 9 Euro (nur online möglich). Ab dem 23. Februar kann man auch Hard-Tickets bei allen beteiligten Lokalen sowie bei der Tourist Info Heilbronn am Marktplatz kaufen. Der Vorverkauf läuft bis zum Tag der Veranstaltung bis 14 Uhr. An der Abendkasse kostet das Ticket dann 15 Euro - soweit noch verfügbar.

32. Live-Nacht Heilbronn

Samstag, den 16. März 2024

Spielzeiten von 21 bis 02 Uhr10 Lokale in der Heilbronner InnenstadtTickets:12 Euro im Vorverkauf9 Euro im Vorverkauf ermäßigt (Schüler/Studenten/Azubi)15 Euro an der Abendkasse

www.live-nacht.de