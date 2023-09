Live-Nacht in Heilbronn am 21. Oktober

Die Live-Nacht in Heilbronn ist am 21. Oktober endlich wieder am Start

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die Live-Nacht Heilbronn setzt nach der Corona-Zwangspause endlich ihre 15-jährige Erfolgsgeschichte in Heilbronn fort und wartet mit der nunmehr 31. Auflage nach ziemlich genau vier Jahren wieder mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik auf.

Am erfolgreichen Konzept wird dabei festgehalten. Attraktive Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Bei der Live-Nacht wird ein großes Musikspektakel geboten, denn egal ob Rock, Pop, Rockabilly, Latin, Schlager, Soul oder Funk – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Spielzeiten der Bands sind regulär von 21 bis 1 Uhr, in den Abschluss-Locations geht es bis 3 Uhr. Mit dem Ticket bzw. dem Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen, die allesamt fußläufig erreichbar sind. So kann man in seiner persönlichen „Kneipenwanderung“ die gesamte musikalische Bandbreite genießen oder einfach dort verweilen, wo es einem am besten gefällt, wenn man sein Lieblingslokal oder seine Lieblingsband gefunden hat.

Das Programm wird in diesen Tagen vom Veranstalter Little Pinguin fertig gestellt und ab dem 20. September veröffentlicht. Neben den „Klassikern“ mit Live-Nacht-Erfahrung, kommen viele neue Bands und Lokale hinzu, denn nicht nur in der Künstler-, sondern vor allem in der Gastro-Szene hat sich in Heilbronn in den vergangenen vier Jahren seit der letzten Live-Nacht einiges getan.

In diesem Jahr ist zum ersten Mal die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) Partner des Events. „Die Live-Nacht ist beliebt bei allen Altersgruppen. Gerade für junge Menschen, Studierende und Azubis ist sie ein super Angebot, die über hochwertige Livemusik verbundene Gastro-Szene kennenzulernen und herauszufinden, was Heilbronn bei Nacht zu bieten hat“, erklärt HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch, weshalb man eingestiegen sei.

Der Vorverkauf ist Online bereits gestartet läuft bis zum Tag der Veranstaltung bis 14 Uhr. Auf der Homepage www.live-nacht.de kann man bequem E-Tickets bestellen. Die Tickets kosten 11 € im Vorverkauf. Ab dem 20. September kann man auch Hard-Tickets bei allen beteiligten Lokalen sowie bei der Tourist Info Heilbronn am Marktplatz kaufen. Studenten, Schüler und Auszubildende können – nur Online – Tickets für ermäßigte 8 € bestellen. An der Abendkasse kostet das Ticket dann 15 € - soweit noch verfügbar.

Über 10 Lokale in der Heilbronner Innenstadt

www.live-nacht.de