Die Live-Nacht in Ludwigsburg blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück. Am Samstag, den 13. April, geht das Musik-Spektakel in die nächste Runde. Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen. Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker, die schöne Kulisse der Innenstadt und beste Stimmung mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik zeichnen das Event aus.

Die Bands starten mit dem ersten Set um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet, einige bieten eine hervorragende Küche und man kann sich dort nach Herzenslust stärken, um danach viel zu erleben. Dann heißt es: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und mittanzen. »Friendly Elf« sind wieder einmal der Zuschauermagnet im Ratskeller Saal. Ebenfalls mit dabei ist das hessische Rock-Trio »Mallet«, traditionell im Towers. Live-Nacht Urgestein »John Noville« zelebriert im Cheval Vapeur eine Karibik-Party und »Crema Latina« eine Fiesta im Zeitlos. Die »KRB Band« spielt Rock und Pop im Brauhaus, Sunny-Boy »Paulo« präsentiert im Baron Rock, Folk und Country und »Dragon Fire« feiern eine Mega-Party mit ihrem Publikum. »Soul Trip« bringen Jazz und Soul Highlights ins Ennui und »Just Friends« rocken das Chaplin‘s. Das Trio »Red Lounge« feiert getreu ihrem Motto »Celebration – All night long« bis 2 Uhr im Kunstverein im MIK. Das Live-Nacht-Ticket, das zum freien Eintritt in alle beteiligten Lokalen berechtigt, gibt‘s in allen beteiligten Lokalen oder als E-Ticket auf der Homepage.

Live-Nacht Ludwigsburg, Sa. 13. April, ab 21 Uhr, Innenstadt, Ludwigsburg,

ludwigsburg.live-nacht.de

MORITZ verlost 3x2 Tickets. moritz.de/Verlosungen

Programm

BarOn: Paulo

Chaplin´s Bar: Just

Friends

Cheval Vapeur: John Noville

Ennui: Soultrip

Kunstverein im MIK: Red Lounge

Ludwigsburger Brauhaus:KRB Band

Permesso: Dragon Fire

Ratskeller (Saal): Friendly Elf

Towers: Mallet

Zeitlos: Crema Latina