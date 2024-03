SPASSIX Premiere in Backnang

Es darf viel gelacht werden, wenn die beliebte Comedy-Reihe SPASSIX ihre Premiere in Backnang feiert. Am Donnerstag, den 25. April, kommen vier Comedians und treten in vier Lokalen auf. Alle sind bekannt aus TV-Formaten wie Quatsch Comedy Club oder Nightwash und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist dabei garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! In jedem Lokal treten alle Comedians in vier Einzel-Shows auf. Einlass ist bereits um 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Vor den Shows kann man sich stärken, denn in allen Lokalen gibt es hervorragende Küche. In den Pausen kann man etwas trinken, Freunde treffen und sich unterhalten. Während die Comedians von Bühne zu Bühne ziehen, bleiben die Gäste im Lokal. Die vierte und letzte Show startet um 22 Uhr – ein abendfüllendes und gleichzeitig kurzweiliges Programm ist somit garantiert. Vielfältig wie das Comedy-Programm ist auch das Essensangebot in den Lokalen: Das »Merlin« überzeugt die Besucher mit einer großen Auswahl des Besten aus der Küche des Südens. Im »Joe Peña‘s« finden Liebhaber der mexikanischen Küche alles, was ihr Herz begehrt. Die Wohlfühl-Bar »Fancy« ist schick und originell eingerichtet und überzeugt mit einer ebenso angenehmen Auswahl an Speisen und Getränken. Und bei »Cristina‘s – Tapas & More« gibt es neben den namensgebenden Tapas auch eine große Auswahl an Fleisch- und Fischgerichten. Ebenso schmackhaft wie das Essen präsentieren sich die komödiantischen Leckerbissen auf der Bühne. Bei der SPASSIX-Premiere sind die Comedians Berhane Berhane (Solo-Programm »Deutscher als Du«), Michael Eller (»Ahoi, die Kreuzfahrer kommen«), Roberto Capitoni (»Italiener leben länger...«) und Jakob Friedrich (»I schaff mehr wie Du!«) dabei. Die Tickets gibt es für 22 Euro im Vorverkauf in allen beteiligten Lokalen oder als Online-Tickets auf der Homepage www.spassix.de.

Expand Foto: Lina Bihr

Teilnehmende Lokale

Merlin

merlin-backnang.de

Fancy

coffee-fancy.de

Joe Peña‘s

backnang.joepenas.de

Cristina‘s - Tapas & More

restaurante-cristinas.de

Expand Foto: Ann-Kathrin Lange

SPASSIX Comedy-Nacht Backnang

Do. 25. April , Einlass 18 Uhr, Shows ab 19.30 Uhr,

Tickets 22 Euro im Vorverkauf

Als E-Ticket auf der Homepage

Bei allen teilnehmenden Lokalen

25 Euro an der Abendkasse (falls noch verfügbar)

www.spassix.de

MORITZ verlost 3x2 Tickets. moritz.de/Verlosungen