Premiere der Live-Nacht Winnenden war ein voller Erfolg

Die Premiere der Live-Nacht in Winnenden war ein voller Erfolg: Rappelvolle Lokale, gute Stimmung und Live-Musik vom Feinsten in allen zehn Locations. Von 21 bis 1 Uhr durften sich die Besucher der ersten Live-Nacht in Winnenden über die Crème-de-la-Crème der Live-Musik freuen: Im Amis heizte die Firma Holunder dem Publikum ordentlich ein, während in der Bio-Bäckerei Weber »Die Nachbarn« mit ihrem handgemachten Akustik-Jam für beste Laune sorgten. Im Brändle spannte »William«, der schon einige Live-Nacht Erfahrung mitbrachte, seinen Bogen quer durch die Popmusik. »Sauvage«, ebenfalls gerngesehener Act bei Live-Nächten, sorgte mit ihrem frischen karibischen Sound im Turmstüble für Partystimmung. Im Glückskind sorgte das Livenacht-Urgestein »John Noville« mit seiner einzigartigen Ausstrahlung und handgemachter Musik dafür, dass die Gäste mitsangen und mittanzten. Im Deja vu durfte es für viele etwas neues zu entdecken geben: Güray Atalay und seine Freunde boten Akustik Pop vom Feinsten. Paulo Simoes präsentierte im Eiscafé Venezia sein breites Repertoire von Rock, Folk und Country bis hin zu Deutschen Schlagern und spanischer Folklore. Der sympathische Stuttgarter Sänger Robin Henderson sorgte im Fachwerk & Pizzeria d’italia für echte Glücksgefühle, während die Schwabenrocker von Brozzo die Markthalle aufmischten. Und auch im Sedemiwa am Holzmarkt wird Live-Musik vom Feinsten geboten: High Pressure gab ihre einmaligen Rock Cover zum Besten. Die nächste Live-Nacht in Winnenden wird sicher nicht lange auf sich warten lassen. Und wer nicht so lange warten möchte kann sich auf die Live-Nacht in Ludwigsburg am 13. April freuen.

Mehr dazu auf: www.live-nacht.de

