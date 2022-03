Mario Barth in Ludwigsburg

Das hat noch kein Comedian vor ihm gemacht: Mario Barth geht mit seinem allerersten Programm »Männer sind Schweine, Frauen aber auch« noch einmal auf Tournee. Anlass ist das 20. Bühnenjubiläum des beliebtesten deutschen Comedian im Jahr 2020. Weil die Tour corona-bedingt verschoben werden musste, feiert Deutschlands erfolgreichster Comedian sie eben in diesem Jahr nach. Am 29. März beehrt er die Ludwigsburger MHP Arena mit der Neuauflage seiner ersten Show.

»Kennste den schon?« Das dachte sich wohl Deutschlands bekannteste Comedy-Quasselstrippe Mario Barth, als er seine Fans entscheiden ließ, ob er das Finale der Tour »Männer sind faul, sagen die Frauen« oder seine allererstes Programm »Männer sind Schweine, Frauen aber auch» aus Anlass seines 20jährigen Bühnenjubiläums im Jahr 2020 spielen sollte. Das Votum der Fans fiel mit überwältigender Mehrheit für das erste Bühnenprogramm aus.

Der nie um Worte verlegende Comedian machte natürlich sofort Nägel mit Köpfen. »Irre, dass so viele Menschen begeistert von der Idee sind, das erste Programm noch einmal zu spielen. Ich habe einfach die besten Fans der Welt! Ihr bekommt eine ganze besondere Show: Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0!«, erklärte er ganz begeistert nach dem Votum.

Auch durch eine kleine globale Pandemie ließ sich der Mann, der 2008 mit seinem legendären Auftritt im Berliner Olympiastadion vor rund 70.000 Zuschauern den Weltrekord als »Live-Comedian mit den meisten Zuschauern« errungen hatte, nicht aufhalten.

Und so startete seine Jubiläumstour mit gleich drei ausverkauften Shows im Berliner Tempodrom. Die Wiedersehensfreude sowohl für Deutschlands erfolgreichsten Comedian als auch für seine Fans war groß beim ersten echten Live-Erlebnis seit knapp 18 Monaten. Mario Barth zeigte sich euphorisiert, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und gab zweieinhalb Stunden Vollgas. Die Fans dankten es ihm mit Dauer-Lachattacken und Standing Ovations. Ob Frauen mit kalten Füßen, die unverständlichen Ansagen bei der Deutschen Bahn, die nervigen Überholversuche von LKW-Fahrern oder der Frust von Männern als Tütenträger beim Einkaufen – nahezu alle Themen des ersten Bühnenprogramms haben auch nach 20 Jahren ebenso wenig an Aktualität verloren wie der King of Comedy an Attraktivität: Es fliegen wieder BHs auf die Bühne! Die bekommen ihren Platz im Bühnenbild und gehen mit auf Tour. Barth zeigte sich euphorisiert nach den Auftritten: »Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0 ist endlich am Start! Es waren drei sensationell, großartige Abende! Ich habe die geilsten Fans der Welt!«

Zu den 19 weiteren Städten, die bei der Jubiläumstour auf dem Plan stehen zählt auch Ludwigsburg. Am 29. März beehrt der Comedy-Titan die MHPArena und wird neben seinem alten, neuen Programm sicherlich noch das ein oder andere Mitbringsel von den anderen Tourneestops auf der Bühne präsentieren. In der Barockstadt kann man sich also wieder auf die schönsten Rollenklischees einstellen, bei denen sowohl Männer als auch Frauen ihr Fett wegkriegen. Als großer Abschluss geht es für Barth dorthin zurück wo alles angefangen hat. Im Mai findet das große Finale auf der Berliner Waldbühne statt.