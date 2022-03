Kabarett vom Feinsten

Am 22. März geht der Stuttgarter Besen, einer der renommiertesten Kabarettpreise Deutschlands, veranstaltet vom Renitenztheater in Kooperation mit dem SWR Fernsehen und SWR Hörfunk, in die 25. Runde. Präsentiert wird eine spannende Auswahl aufstrebender, talentierter Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Comedy und Kabarett. Um den goldenen Besen kämpfen in diesem Jahr die acht Nominierten Mirja Regensburg, Kaiser & Plain, Nils Heinrich, Anne Folger, Serta Mutlu, David Stockenreitner, Erik Lehmann und Eva Karl-Faltermeier.

Vielen Künstlern diente der schwäbische »Satireschrubber« schon als Karrieresprungbrett. Der »Stuttgarter Besen«, veranstaltet vom Renitenztheater, gehört in Baden-Württemberg zu den wichtigsten Auszeichnungen für Kabarettkünstler. Seit 1998 werden alljährlich vier Preisbesen – der Goldene Besen, der Silberne Besen, der Hölzerne Besen und der Gehard-Woyda- Publikumspreis vergeben. Die Preisgelder im Gesamtwert von 8.200 Euro werden gestiftet von der Stadt Stuttgart.

Auch in diesem Jahr treten wieder acht Künstler der Extraklasse im Kampf um Stuttgarts wertvollsten Reinemacher an. Mit von der Partie sind in diesem Jahr Mirja Regensburg, Kaiser & Plain, Nils Heinrich, Anne Folger, Serta Mutlu, David Stockenreitner, Erik Lehmann und Eva Karl-Faltermeier.

Unter dem Vorsitz der Kabarettistin Simone Solga ermittelt eine fachkundige Jury noch am Wettbewerbsabend die Preisträgerinnen und Preisträger des Goldenen, Silbernen und Hölzernen Besens. Die Jury setzt sich zusammen aus Fachleuten aus Presse, Funk und Fernsehen sowie aus fachkundigen Persönlichkeiten aus dem Bereich der Kultur. Mit dabei sind u.a. Adrienne Braun (Journalistin, Stuttgarter Zeitung), Nora Niethammer (Kulturamt der Landeshauptstadt Stuttgart, Fachreferentin für Theater und Tanz), Stefan Leidner (Hessischer Rundfunk), Martin Müller (SWR­ Fernsehen) und Sebastian Weingarten (Intendant Renitenztheater). Bewertet werden die darstellerische und textliche Qualität, die Originalität der Beiträge sowie ihre Eignung fürs Fernsehen.

Durch den Abend führt wie in den Vorjahren der Kabarettist Florian Schroeder, Moderator der SWR­ Fernsehsendung »Spätschicht«. Für den Sound sorgt wie gewohnt der DJ und Musiker Andrew Zbik alias Zbikbeat