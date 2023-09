Max Mutzke, The Jakob Manz Project & Günter Grünwald bei Jazz & Comedy in der Motorworld Metzingen

Metzingen verfügt neben der Stadthalle nun über eine weitere interessante Eventlocation – die Motorworld Village. Die Große Schmiedehalle bietet mit 900 Sitzplätzen eine einzigartige Kulisse für außergewöhnliche Events. Mit »Jazz & Comedy« präsentiert der Veranstaltungsring Metzingen e.V. (VRM) vom 13. bis 14. Oktober dort zwei Großveranstaltungen. Dafür gastieren Max Mutzke & Band, The Jakob Manz Project und Günter Grünwald in Metzingen. Max Mutzke, der bekannte Sänger und Songwriter, präsentiert am Freitag, 13. Oktober gemeinsam mit seiner Band seine aktuelle Single »Hoffnung«, sowie Songs aus seinem Album »Wunschlos süchtig« und sicher auch den einen oder anderen Best-Of-Hit aus seiner nun über 15 Jahre andauernden Karriere. Mit einer ordentlichen Portion Soul und seiner unverwechselbaren Gänsehautstimme macht er das Publikum »wunschlos glücklich«. Als Vorband für Max Mutzke wurde »The Jakob Manz Project« gewonnen. Mit ihrem frischen Sound gehören sie zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz. Jakob Manz – ganz aktuell mit dem Landesjazzpreis BaWü ausgezeichnet – ist selbst gebürtig aus Dettingen/Erms – ein Grund mehr, ihn in die Motorworld nach Metzingen zu holen. Günter Grünwald ist Minimalist, er braucht weder Bühnenbild noch Requisiten, ist selbst Programm genug. Mit kauzigen Einfällen, abgedrehten Ideen, Selbstironie und Witz nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise durch den Alltag. Mit seinem aktuellen Programm »Definitiv vielleicht« drückt er den momentanen Zeitgeist des »sowohl als auch«, des »sich alle Optionen offen halten«, auf das Vortrefflichste aus. Das Comedy-Highlight am Samstag, 14. Oktober, sollte man sich nicht entgehen lassen!

Günter Grünwald

Max Mutzke & The Jakob Manz Project, Fr. 13. Oktober, 19 Uhr, Motorworld, Metzingen

Günter Grünwald, Sa. 14. Oktober, 20 Uhr, Motorworld, Metzingen, alle Infos und Tickets unter: www.veranstaltungsring.de