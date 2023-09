Spassix Heilbronn kehrt zurück!

Nach dem Erfolg der beliebten Spassix Comedy-Nächte geht es endlich weiter. Das besondere Konzept von Spassix: In jedem Lokal treten vier Comedians nacheinander auf und bringen mit einer kurzweiligen Show Spaß und gute Laune. Dabei »wandern« die Comedians mit ihrem Programm von Bühne zu Bühne, während die Gäste in dem von Ihnen ausgewählten Lokal bleiben. Alle Comedians verfügen über reichlich Bühnenerfahrung und sind bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash. Die Besucher gehen auf Tuchfühlung mit den Comedians – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Alle Lokale verfügen über vorzügliche Küche - so kann man sich vor den Shows stärken und in den Pausen findet sich Zeit für gute Gespräche. Das komplette Programm gibt`s ab 10.10.23 auf der Homepage.

Fr. 10. November, acht Lokale in und um Heilbronn

Tickets (lokalbezogen): 22 € im Vorverkauf, www.spassix.de