»Merry Christmas«, das Weihnachtskonzert

Um die Vorfreude auf Weihnachten noch zu steigern, präsentiert der portugiesische Belcanto Tenor Antonio Costa in seinem neuen Weihnachtsprogramm »Merry Christmas« die schönsten deutschen und internationalen Weihnachtslieder.

Nach dem überwältigenden Erfolg der letzten Jahre, den Antonio Costa bei Publikum und Kritikern feiern durfte, ist er in diesem Jahr in Begleitung des Konzertpianisten Jochen Ferber, Preisträger von verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben, am Samstag, 11. Dezember um 19 Uhr in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall und am 18. Dezember um 19 Uhr in der Limpurghalle-Kernersaal in Gaildorf zu Besuch.

Antonio Costa gelingt es, die tiefsten Gefühle und Weihnachtsbesinnlichkeit zu vermitteln. Er bringt die schönsten und stimmungsvollen Weihnachtshighlights wie »Ave Maria«, »Panis Angelicus«, »The First Noel«, »Adeste Fideles«, »White Christmas«, »O Holy Night« u.a. zu Gehör.

Ein Weihnachtsprogramm, das jeden berühren wird. Antonio Costa entführt sein Publikum in eine Welt von Weihnachtsklängen und ermöglicht ein paar entspannende Stunden mit zauberhaften Melodien. Tickets im Vorverkauf sind ab sofort erhältlich bei der Tourist Information Schwäbisch Hall, Hafenmarkt 3, Fon: 0791-751600 (Konzert in der Hospitalkirche) und unter www.diginights.com/tickets (Konzert in Gaildorf-Kernersaal).

Antonio Costa ist seit Jahrzehnten als Grenzgänger und Brückenbauer zwischen Klassik, Musical und Pop unterwegs. Sein Ziel dabei ist, mit der Sprache der Musik und seiner unverwechselbaren Stimme, Liebhaber aller Musikgenres glücklich zu machen.

Mittlerweile feiert Antonio Costa sein 35. Bühnenjubiläum. Während dieser Zeit war er auf den verschiedensten Bühnen im In- und Ausland zu Hause und hat in zahlreichen Opern /Operetten- und Musicalproduktionen große Erfolge verbuchen können. Seit 1990 widmet er sich fast ausschließlich der Konzerttätigkeit.

Im Jahr 2012 führten ihn Konzertreisen durch Portugal, Spanien, Frankreich und Italien. Die Vielseitigkeit des Sängers zeigt sich auch durch zahlreiche Verpflichtungen bei Festspielen, Musikfestivals, Rundfunk Auftritte, Konzerte, Galas und Liederabende.

Zu seinem Repertoire zählen u.a. Highlights aus Musical und POP, populären Meisterwerken aus der Klassik, sowie klassischen und kirchenmusikalischen Liedern aus der deutschen, italienischen oder spanischen Literatur.

Antonio Costa: »Merry Christmas«, Sa. 11. Dezember, 19 Uhr, Hospitalkirche, Schwäbisch Hall, Tickets ab Sofort erhältlich bei: Tourist Information- Schwäbisch Hall, Hafenmarkt 3, Fon: 0791-751600

Sa. 18. Dezember, 19 Uhr, Limpurghalle-Kernersaal, Gaildorf, Tickets ab Sofort erhältlich unter: www.diginights.com/tickets