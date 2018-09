Mordsdinner

Das Ludwigsburger Theater Q-rage spielt am Donnerstag, 29. November, Freitag, 30. November und am Samstag, 1. Dezember in Hessigheim seinen 1. Kriminalfall: “Herberts 40.” Das Mord(s)dinner ist ein spannendes Theaterevent im exklusiven Kleinkunstrahmen mit rasanten Rollenwechseln, Live-Musik und Mehr-Gänge-Menü, bei dem das Publikum hautnah am Geschehen mit dabei ist. Diese Kombination zeichnet das Mord(s)dinner aus. Die Stücke sind vom Theater Q-rage selbst geschrieben, inszeniert, sogar die Musik ist passgenau auf die Theaterszenen komponiert.

Herbert Groß, gehobene Mittelschicht, Golfspieler und Muttersöhnchen feiert seinen 40. Geburtstag. Freunde, Kollegen und Familienangehörige sind zu der Feier eingeladen. Plötzlich gibt es aus heiterem Himmel einen Mord. Das hochspannende Versteckspiel beginnt. Die Kommissare Zirkowski und Storck ermitteln unter Hochdruck.

Sie genießen als Publikum das spannende Versteckspiel der Akteuere und lassen sich kulturell und kulinarisch verwöhnen.

Tatzeit: 29.11./30.11./01.12. um 18.30 Uhr, Einlass 17.45 Uhr

Tatort: Landgasthof Schreyerhof in Hessigheim

Weitere Infos: www.q-rage.de