Comedy Duo auf der Suche nach den Nüssen

Wer geglaubt hat, der Gipfel humoristischen Wahnsinns sei nach 25 Jahren Mundstuhl bereits erreicht, wird mit dem brandneuen Programm »Kann Spuren von Nüssen enthalten« eines Besseren belehrt. So frisch und abwechslungsreich, so durchgeknallt und schnell, als hätten sich die beiden symphatischen Echopreisträger eine Adrenalinspritze ins vegetative Humorzentrum gedrückt. In bester Mundstuhlmanier geben sich auf der Bühne liebgewonnene aber auch nagelneue Charaktere die Klinke in die Hand. Der psychopathische Grillschorsch, der cholerische Andi, die drucklosen Friedensaktivisten Malte und der Torben von »No Pressure- alle Mundstuhl-Figuren haben schwer einen an der Klatsche. In Zeiten von erhobenen Zeigefingern, Gendersternchen und Political Correctness machen Mundstuhl Späße über Alles und Jeden.

Mundstuhl, Fr. 12. April, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen,

www.sudhaus-tuebingen.de

MORITZ verlost 2x2 Tickets, moritz.de/Verlosungen