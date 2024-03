Rottenburger Kulturnacht feiert Jubiläum

Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, nicht nur die Stadt Rottenburg feiert ihr Jubiläum, auch die zehnte Kulturnacht findet statt. Mit der Kulturnacht wurde 2005 ein Ereignis geschaffen, dass den Reichtum und die Vielfalt an Kunst und Kultur in Rottenburg zum Ausdruck bringt. Ob Musik, Tanz, Kunst oder Literatur – die Kulturnacht bietet eine Bühne für jeden Aspekt der Kultur. Sie war schon immer ein Symbol für den kontinuierlichen Fortschritt und die Entwicklung der Rottenburger Kulturlandschaft. Sie verwandelt die Stadt für eine Nacht in einen Ort der Begegnung und des Austauschs, hier findet jeder die Unterhaltung, die ihm zusagt. So wird Rottenburg wieder für eine ganz besondere Nacht seinen Charme auch und gerade in der Dunkelheit entfalten: Die Besucher sind herzlich eingeladen, die über 80 Events an 30 verschiedenen Orten zu entdecken!

10. Rottenburger Kulturnacht, Sa. 13. April, ab 17 Uhr, über 80 Events in 30 Locations, Innenstadt, Rottenburg, rottenburg.de