Nils Heinrich in Geislingen

Der Kabarettist Nils Heinrich fragt sich, ob er in der zweiten Hälfte seines Lebens wohl doch noch wie seine Eltern wird und stellt fest, dass Frauen über den zweiten Lebensabschnitt häufiger reden als Männer. Im Herzen jung geblieben überlegt er, ob es sich jetzt noch lohnt, Influencer zu werden und wenn ja, für was eigentlich. Denn er gehört zur Generation »ich komm ursprünglich woanders her«. Er kann 37 Passwörter auswendig und hat deshalb die letzten Lebensjahre damit verbracht, Bluetooth-Geräte zu koppeln. Dabei hat er auch ausgerechnet, dass er im Laufe seines Lebens wohl soviel Mikroplastik gegessen hat, dass seine Aterien nicht verkalken, sondern von innen isoliert sind. Der mehrfach ausgezeichnete Künstler erzählt von oft nicht so komischen Situationen mit Humor und beobachtet interessiert, wie auch sein Umfeld immer älter wird.

Nils Heinrich: Junger Gebrauchter,

Sa. 22. April, 20 Uhr, Rätsche Geislingen,

www.raetsche.de