Was damit anfing, dass Özcan Cosar Freunden aus seinem Leben erzählt, ist mittlerweile eine ausgewachsene Soloshow geworden. Mit Programmen wie Old School Die Zukunft kann warten oder Du hast dich voll verändert begeistert er seine Fans. Özcan Cosar ist ein wahres Multitalent und kam eher zufällig zur Comedy. Mit 15 gründet der gebürtige Bad Cannstatter eine Breakdance-Crew, gewinnt als Tänzer diverse Titel und wird Tanzlehrer. Das reicht ihm aber nicht, also wird er Zahnarzthelfer. Da er immer noch zu viel Energie übrig hat, schreibt er sich an einer Sportschule ein, um Sportlehrer zu werden. Man ahnt es schon: Jemand mit so einem Lebenslauf hat viele amüsante Geschichten zum Besten zu geben. So entsteht 2008 auch das erste Comedyprogramm 2guys1stage und bis heute steht er auf der Bühne. nib

Özcan Cosar »Cosar Nostra –Organisierte Comedy«

Do. 24. November, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn

www.provinztour.com