Open Air am Mercedes-Benz Museum

Das erfolgreiche Programm »Stadtkultur am Mercedes-Benz Museum« ist zurück: Noch bis zum 13. August präsentieren Kulturschaffende aus Stuttgart und der Region zum dritten Mal seit der Premiere 2021 ihre Programme auf der Open Air Bühne. Das Museum tritt in bewährter Weise als Gastgeber für das Kulturprogramm quer über verschiedene Genres und Themen hinweg auf und stellt die Open Air Bühne als einzigartige Sommer-Location zur Verfügung. In diesem Sommer bietet das Programm erneut eine bunte Mischung von Theater bis Poetry-Slam, von Clubabenden mit Hip-Hop und elektronischer Musik bis zu klassischen Klängen und Kabarett. Ein Konzert richtet auch das Mercedes-Benz Museum aus: Am 9. August spielt das deutsch-australische Duo Amistat, mit Hollie Col und Dane Drewis als Support. Damit aber noch nicht genug der Action am Mercedes-Benz Museum. Auch das beliebte Open Air Kino lässt Filmfans in diesem Jahr wieder tolle und spannende Filme in einer außergewöhnlichen Kulisse direkt unterm Sternenhimmel genießen. Vom 18. August bis 3. September verwandelt sich die Open-Air-Arena vor dem Museum in ein imposantes Freilichtkino. Das Programm bietet jede Menge Blockbuster: vom Science-Fiction-Spektakel »Transformers: Aufstieg der Bestien« über den finalen Akt der »Indiana-Jones«-Reihe bis hin zum jüngst mehrfach preisgekrönten Drama »Das Lehrerzimmer«. Museumsleiterin Bettina Hausmann will mit der Filmauswahl viele Kinogänger ansprechen: »Wir haben dieses Jahr wieder eine tolle Mischung hinbekommen und es ist wirklich für alle Altersklassen und für jeden Geschmack etwas dabei.« Los geht’s am Freitag, 18. August mit »Guardians oft the Galaxy Vol. 3«, dem neuesten Werk aus dem Hause Marvel. Zum Abschluss am 3. September steht ein absolutes Highlight an: »Avatar: The Way of Water« von James Cameron. Gezeigt wird er in der englischen Originalversion mit Untertitel. 15 Abende mit Open-Air-Feeling und jede Menge spannendes Kinovergnügen sind also garantiert.

Das Kino-Programm

Fr. 18. August, 21 Uhr: Guardians of the Galaxy Vol. 3

Sa. 19. August, 21 Uhr: Arielle, die Meerjungfrau

So. 20. August, 21 Uhr: Der Nachname

Di. 22. August, 21 Uhr: Transformers: Aufstieg der Bestien

Mi. 23. August, 21 Uhr: EOFT - European Outdoor Filmtour

Do. 24. August, 21 Uhr: Der Super Mario Bros Film

Fr. 25. August, 21 Uhr: Love Again

Sa. 26. August, 20.45 Uhr: The Flash

So. 27. August, 20.45 Uhr: Everything Everywhere all at once

Di. 29. August, 20.45 Uhr: Das Lehrerzimmer

Mi. 30. August, 20.45 Uhr: Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Do. 31. August, 20.45 Uhr: Sonne und Beton

Fr. 1. September, 20.30 Uhr: Mission: Impossible 7 –Dead Reckoning Teil 1

Sa. 2. September, 20.30 Uhr: Oppenheimer

So. 3. September, 20.30 Uhr: Avatar : The Way of Water

Open Air Sommer Mercedes-Benz Museum, Stuttgart, alle Infos und Termine: mercedes-benz.com