Zweite Festivalhälfte beim Hohenloher Kultursommer

Auch im August, wenn das hohenloher Musikfestival in die zweite Hälfte startet, ist die Klangvielfalt wieder groß. Den Auftakt machen am 5. August im Rahmen der Niedernhaller Kulturwoche die Blechbläser von Czech Brass aus Prag. Irish Folk als Matinée kann am 6. August um 11 Uhr im Scala in Öhringen mit Teresa Horgan und Michael Coult gehört werden – zwei echte Größen der Szene. Am 12. August mischt die Capella de la Torre Renaissanceklänge mit Jazz. Musik von William Byrd steht im Fokus und die Stiftskirche Öhringen wird somit zum »Byrdland«-Musikclub aus dem Mittelalter. Eine Mischung aus frühem Jazz und Werken von Franz Liszt bietet am 13. August der Konzerttag Schloss Schillingsfürst, mit der Pianistin Luiza Borac, dem Parfenov Duo und dem Original Prague Syncopated Orchestra und Swing aus den 20er Jahren. Zwischen dem 16. und 20. August erklingen dann die Geigen von Schöntal. Der 38. Internationale Meisterkurs steht an und die Teilnehmenden präsentieren sich am 18. August in Öhringen und am 20. August bei der Abschlussmatinée in Schöntal. Begleitend zum Meisterkurs gibt das Concertino Ensemble, in dem junge Musiker*innen vorwiegend von der Universität Augsburg zusammen musizieren, Konzerte in Gaggstatt am 16. August, in Ingelfingen am 19. August und in Langenburg am 20. August, hier mit einem Dvorak-Programm. Eine musikalische Lebensreise unternimmt das slowenische Ingenium-Ensemble am 25. August in Waldenburg, populäre Kammermusik bietet das Ehepaar Lida und Martin Panteleev am 26. August in Weinsberg und am 27. August haben die Gäste die Qual der Wahl: Rhythm of Music mit Louie’s Cage Percussion in Weikersheim oder eine musikalische Lesung mit TV-Schauspieler Matthias Habich und Pianist Christian Elsas in Kloster Schöntal.

Foto: Bernie Phaid

Informationen und Tickets unter www.hohenloher-kultursommer.de oder 07940-18348