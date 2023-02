Petterson und Findus in Heilbronn

Wie Findus zu Petterson kam

Es war einmal ein Pappkarton, in dem waren grüne Erbsen drin. Zunächst. Dann, als sie aufgegessen waren, kam etwas anderes in den Karton: ein Kater, noch so klein, dass er Platz in einer Hand hatte. Ein Geschenk für Pettersson. So fangen Märchen an. Und der alte Pettersson hatte ein Gefühl, als wenn man an einem Sommermorgen das Rollo hochzieht. Durch liebevoll gefertigte Puppen und aufwändige Bühnenbilder lässt das Augsburger Figurentheater die weltberühmten Kinderbuchfiguren lebendig werden. dg

Donnerstag 23. bis Sonntag 26. März

Theresienwiese Heilbronn

Do.-Sa. 15 Uhr, So. 11 und 15 Uhr