Philipp Weber: Power to the Popel

Philipp Webers Programm »Power to the Popel« ist eine aufregende Expedition durch die Fauna und Flora des Staatswesens. In Zeiten, wo Volksvertreter und Volksverdreher gebetsmühlenartig die Krise der bürgerlichen Gesellschaft beschwören, übt der Kabarettist mit seinem Publikum die wertvollste demokratische Tugend: den Humor. Denn sind nicht Komik, Witz und Esprit die schillerndsten Waffen einer wehrhaften Demokratie? So lachen wahre Demokratinnen und Demokraten vorrangig über eins: sich selbst. Also mitlachen und die Demokratie schützen.

So. 17. März, 17 Uhr, Engelsaal, Tauberbischofsheim, kv-tbb.de