Pop-Ikone James Blunt begeistert Stuttgart

James Blunt muss man heutzutage wohl kaum noch vorstellen. Schon mit seinem Debütalbum »Back To Bedlam« und der Übersingle »You’re Beautiful« schoss er 2005 an die Spitze der Charts. Seitdem steht derbritische Sänger und Songwriter für Popmusik in Perfektion. Einige dieser Lieder, die seine Karriere schon so früh in den Orbit katapultierten, entstanden noch während seiner Zeit als Berufssoldat der britischen Armee – wo er zum Beispiel im Kosovo als Offizier der KFOR-Truppen diente. Seitdem kann sich James Blunt voll auf die Musik konzentrieren und veröffentlichte zahlreiche weitere Single-Hits und Alben. Ende Oktober 2023 hat James Blunt sein neues Studioalbum »Who We Used To Be« veröffentlich. Darauf zu finden sind tanzbare elektronische Popsong ist beschwingter und fröhlicher als viele seiner Vorgänger. Vor allem Live sind sie ein echtes Erlebnis.

James Blunt, Sa 10. März, 19 Uhr, Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, www.musiccircus.de