Theater der Freigeister im Friedrichsbau Varieté

»Cirque – Theater der Freigeister« handelt von artistischen Paradiesvögeln, wortgewandten Gauklern und akrobatischen Exoten. Ein Wanderzirkus, irgendwo im amerikanischen Wasteland der 50er Jahre. Sobald der Vorhang sich schließt, erwacht die Welt hinter den Kulissen zum Leben. Das zu Hause der Künstler ist die Straße, ihre Familie ist der Zirkus. Erfüllt von Fantasie, Romantik, Nostalgie, Wildheit und Freiheitsliebe begeistern spannende Charaktere mit herausragenden Künsten und einzigartigen Talenten. Zu erleben ist ein faszinierendes Spektakel, welches die Geschichten der Vergangenheit, die Visionen der Zukunft und vor allem das Leben im Hier und Jetzt lebendig macht. Alle Besucher können bei einem großen Gewinnspiel teilnehmen und Eintrittskarten für eine Firmenweihnachtsfeier für insgesamt bis zu 30 Mitarbeiter für die Wintershow gewinnen. cw

Fr. 15. März bis So. 2. Juni, Do. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr, Friedrichsbau Varieté, Stuttgart, www.friedrichsbau.de