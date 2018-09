Programmvorstellung im Zimmertheater

× Erweitern Zimmertheater Tübingen

Das Zimmertheater stellt das Programm der neuen Spielzeit am Montag, 1.10.2018 um 13 Uhr öffentlich vor. Ab dann startet der Vorverkauf für alle Vorstellungen inklusive Februar auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen und über die Homepage des Theaters. Von 13 Uhr bis 18 Uhr ist an diesem Tag die Theaterkasse im Foyer geöffnet. Das Theater lädt ein, bei einem Glas Sekt mit dem Theaterteam ins Gespräch zu kommen und sich die neugestalteten Räumlichkeiten anzusehen. Auch am Feiertag, Mittwoch 3.10. öffnet das Theater die Türen zu einem kleinen Tag der Offenen Tür von 11 bis 13 Uhr. Die Spielzeithefte sind ab Montag an verschiedenen Auslagestellen in der Region zu finden.

Die regulären Öffnungszeiten der Theaterkasse im Foyer und des telefonischen Kartenverkaufs sind künftig Mittwoch und Samstag 11-13 Uhr und Donnerstag und Freitag 16-18 Uhr. Das Theater öffnet dann seine Tür, und wer etwas Muße-Zeit verbringen will, ist herzlich eingeladen, sich mit einem Buch, im WLAN oder mit einer Zeitung im Foyer oder auf der Terrasse aufzuhalten. Die neue Karten-Hotline lautet: 07071 / 92 73-33.

Weil derzeit die ISDN-Telefonanlage umgestellt wird, ist die Erreichbarkeit in den ersten Tagen aber nicht garantiert. Besser also hingehen.