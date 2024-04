Ein emotionaler Abend mit Rea Garvey

Rea Garvey hat seine Fans stets als kreativer und vielseitiger Künstler überzeugt, der unterschiedliche Sounds sowie Pop und Rock-Elemente mit seinen Singer/Songwriter-Qualitäten und ebenso kraft wie gefühlvollem Gesang verbindet. Seine packenden, kurzweiligen Bühnenauftritte entführen das Publikum in seine emotionale Welt. Sein außergewöhnliches erzählerisches Talent und seine einnehmende Art, scheinen jeden Einzelnen zu umarmen, wie ein »Halo«. So lautet auch der Titel seines mittlerweile sechsten Studioalbums. »Halo« soll die Herzen und Seelen der Menschen berühren, so wie die Begegnungen, die ihn inspiriert haben. Ein »Halo« der Positivity soll durch die Arenen scheinen, so seine Vision. Zwei Dinge sind sicher: Die Fans dürfen sich auf emotionale, elektrisierende Auftritte freuen und ein Album, welches das Leben in all seinen Facetten zelebriert. alh

Rea Garvey, Do. 2. Mai, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart,

www.stuttgart-live.de