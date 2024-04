Afro-futuristischer Groove im Bix Jazzclub

Die in Montreal lebende Malika Tirolien ist eine bemerkenswerte Sängerin, Musikerin, Songwriterin und Produzentin aus Guadeloupe, die mit ihren kreativen Kollaborationen internationale Aufmerksamkeit erlangt. Besonders bekannt ist sie für ihre elektrisierende Performance von »I‘m not the one«. Malika Tiroliens neueste Veröffentlichung »Higher« ist der zweite Teil einer Tetralogie - vier Alben, die alle jeweils ein Element Erde, Luft, Feuer und Wasser thematisieren. Das Album ist ein Paradebeispiel für afro-futuristischen Stil. Es verkörpert energiegeladenen Groove mit Einflüssen aus R&B, Soul, Hip-Hop, Funk und Jazz, gelegentlich unterbrochen durch französische Rap-Parts. Malika Tirolien nimmt ihre Zuhörer mit auf einen psychedelischen Trip, der sich von emotional aufgeladener Spannung hin zu ausbalancierter Tranquilität bewegt.

Malika Tirolien, Sa. 11. Mai, 20.30 Uhr, BIX Jazzclub, Stuttgart,

www.bix-stuttgart.de