Rock Blues vom Feinsten!

Druckvoll und Hand gemacht ist es, was Gunnar Golinski & Band - ein professionelles Trio aus Mössingen Ihrem Publikum anbieten. Fetter amerikanischer Sound der ’70 und ’80 Jahre mit Einflüssen aus viel Blues, Süd-Staaten Rock und Irish Folk. Mitnichten Cover. Die Songs, alle aus der Feder von Gunnar Golinski, prallen musikalisch wie inhaltlich oft unerwartet offen auf das Publikum. In seinen Balladen fast schon poetisch – insgesamt schlicht Emotionen pur. Das Ganze vollkommen authentisch in seiner Sprache, seinem Dialekt, in Schwäbisch. Mit Inhalten, weil er etwas zu sagen hat. Endlich, und fast noch ein Geheim Tipp. Mundart, welche sich nicht auf unsägliche stupide Einfältigkeit reduziert, vielmehr dem »Ländle« der Dichter und Denker gerecht wird. Im November ist das erfolgreiche Trio endlich wieder zu Gast in Nürtingen und sorgt beim Auftritt im Schlachthof Bräu für tolle Stimmung.

Gunnar Golinski & Band, Sa. 26. November, 20 Uhr, Schlachthof Bräu Nürtingen, www.sbentertainment.de